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Путин поднял тост за будущие победы

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провозгласил тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла — «важная, неотъемлемая часть истории наших стран», подчеркнул глава государства. Он также предложил еще один тост — за единение стран, передает ТАСС.

«Сегодня это кажется, прежде всего, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи», — подчеркнул он.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве, среди гостей на трибунах присутствовали лидеры Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Сербии и Боснии и Герцеговины.

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