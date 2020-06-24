Путин поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин провозгласил тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла — «важная, неотъемлемая часть истории наших стран», подчеркнул глава государства. Он также предложил еще один тост — за единение стран, передает ТАСС.

«Сегодня это кажется, прежде всего, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи», — подчеркнул он.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве, среди гостей на трибунах присутствовали лидеры Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Сербии и Боснии и Герцеговины.