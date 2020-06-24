НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Мировой уровень углекислого газа установил рекорд

Источник:
Sibnet.ru
328 1
Фото: © ESA

Уровень углекислого газа в атмосфере Земли в мае 2020 года достиг сезонного пика в 417,1 ppm, что является самым высоким месячным показателем из когда-либо зарегистрированных.

Показатель зафиксировала погодная обсерватория на Гавайях. Это место считается одним из лучших для взятия проб CO2, так как обсерватория находится достаточно далеко от любого континента. Она расположена выше инверсионного слоя, вдали от загрязнений.

Отмечается, что уровень загрязнения продолжает увеличиваться, несмотря на пандемию коронавируса, замедлившую промышленные выбросы. Средняя концентрация углекислого газа в сухом воздухе составляет 250—400 ppm.

Согласно данным за 2019 год от British Petroleum, почти 27% от глобальной эмиссии CO2 на «совести» Китая. Далее следует США, американские предприятия ежегодно выбрасывают 5 миллиардов CO2. На третьем месте Индия, в пятерке также Россия и Япония.

Еще по теме
Россиян накроет опасное солнечное излучение
Ученые заявили о риске превращения Байкала в мутную лужу
Названо любимое место отдыха Путина
Браконьеры в Бурятии закидали камнями дом директора заповедника
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял тост за будущие победы
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
•
Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса
•
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
Сибирь 24.06.2020 16:42
Новосибирский зоопарк открылся после «карантина»
Сибирь 24.06.2020 08:00
Скончался зараженный коронавирусом верховный лама Тувы
Сибирь 23.06.2020 20:54
Ученые заявили о риске превращения Байкала в мутную лужу
Сибирь 23.06.2020 19:45
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
24144
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6305
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4137
Microsoft внезапно обновила Windows 7
3792
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял тост за будущие победы
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
•
Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса
•
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

_ASUS__

частично, но не всецело ... виноваты сша и европа которые по сути развели януковича на политический шантаж...

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2