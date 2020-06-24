Мировой уровень углекислого газа установил рекорд

Уровень углекислого газа в атмосфере Земли в мае 2020 года достиг сезонного пика в 417,1 ppm, что является самым высоким месячным показателем из когда-либо зарегистрированных.

Показатель зафиксировала погодная обсерватория на Гавайях. Это место считается одним из лучших для взятия проб CO2, так как обсерватория находится достаточно далеко от любого континента. Она расположена выше инверсионного слоя, вдали от загрязнений.

Отмечается, что уровень загрязнения продолжает увеличиваться, несмотря на пандемию коронавируса, замедлившую промышленные выбросы. Средняя концентрация углекислого газа в сухом воздухе составляет 250—400 ppm.

Согласно данным за 2019 год от British Petroleum, почти 27% от глобальной эмиссии CO2 на «совести» Китая. Далее следует США, американские предприятия ежегодно выбрасывают 5 миллиардов CO2. На третьем месте Индия, в пятерке также Россия и Япония.