Видеозвонки появились в Telegram

Разработчики мессенджера Telegram выпустили бета-версию приложения для мобильных устройств под управлением операционной системы Apple iOS, в которой появилась функция видеозвонков.

Для активации опции необходимо в меню настроек десять раз нажать на пиктограмму шестеренки и затем включить экспериментальные функции. После этого в меню профиля появится режим видеозвонка.

Чтобы общаться по видеосвязи, необходимо наличие у собеседника соответствующей бета-версии Telegram с активированными экспериментальными функциями, отмечается в официальном блоге мессенджера.

Также бета-версия Telegram получила функцию быстрого перевода видео в режим «картинка в картинке» взмахом вверх на экране воспроизведения и возможность автоматического отключения уведомлений от пользователей, которые не добавлены в список контактов.