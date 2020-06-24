НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Видеозвонки появились в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
94 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Разработчики мессенджера Telegram выпустили бета-версию приложения для мобильных устройств под управлением операционной системы Apple iOS, в которой появилась функция видеозвонков.

Для активации опции необходимо в меню настроек десять раз нажать на пиктограмму шестеренки и затем включить экспериментальные функции. После этого в меню профиля появится режим видеозвонка.

Чтобы общаться по видеосвязи, необходимо наличие у собеседника соответствующей бета-версии Telegram с активированными экспериментальными функциями, отмечается в официальном блоге мессенджера.

Также бета-версия Telegram получила функцию быстрого перевода видео в режим «картинка в картинке» взмахом вверх на экране воспроизведения и возможность автоматического отключения уведомлений от пользователей, которые не добавлены в список контактов.

Еще по теме
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Дуров призвал покончить с монополией Apple и Google
Перечислены самые распространенные компьютерные вирусы
смотреть все
Технологии #Софт
КАРТИНА ДНЯ
•
Парад Победы завершился в Москве
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
•
Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса
•
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Закулисье парада: как это было 24 июня 1945 года
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
Сибирь 24.06.2020 16:42
Новосибирский зоопарк открылся после «карантина»
Сибирь 24.06.2020 08:00
Скончался зараженный коронавирусом верховный лама Тувы
Сибирь 23.06.2020 20:54
Ученые заявили о риске превращения Байкала в мутную лужу
Сибирь 23.06.2020 19:45
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
24104
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6281
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4101
Microsoft внезапно обновила Windows 7
3741
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Парад Победы завершился в Москве
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
•
Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса
•
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Закулисье парада: как это было 24 июня 1945 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
62
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
51
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
48
Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным
46
Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина
32