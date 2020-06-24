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Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков пропустил торжества в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Киргизский лидер прилетел в Москву накануне вечером. После проведенного тестирования на коронавирус выяснилось, что положительный результат имеют два человека из делегации президента, передает ТАСС.

После этого Жээнбеков принял решение не принимать участия в параде Победы. Из-за коронавируса мероприятие также пропустил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он получил приглашение, однако заявил, что визит невозможен из-за эпидемиологической ситуации.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Его посетили лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

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