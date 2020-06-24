Россияне вернули банкам валюту

Россияне в мае положили на валютные депозиты более 720 миллионов долларов, к 1 июня объем валютных депозитов составил почти 89 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Банка России.

До этого четыре месяца подряд наблюдался отток валюты из банков, на 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял 96 миллиардов долларов. Одновременно в мае снизились рублевые вклады — на 0,4%, они составили 92 миллиарда рублей.

Валютные вклады в российских банках стали сокращаться в январе — тогда их объем упал на 0,42%. В феврале падение продолжилось — на 1,89%. В марте вкладчики забрали с валютных депозитов в российских банках рекордные 5 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что постепенное возвращение россиянами валюты в банки вызвано снятием карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Население перестало беспокоиться из-за потенциального краха банковской системы.