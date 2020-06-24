Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Мероприятие продолжалось 1 час 15 минут.

Парад посетили лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. В начале парада президент России Владимир Путин объявил минуту молчания.

«Народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, наш долг — помнить это. Только вместе с другими странами мы сможем защитить мир от новых опасных угроз»,— напомнил российский лидер.

Участие в параде приняли более 14 тысяч военнослужащих, также задействовали 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Кроме россиян, по Красной площади прошли иностранные военные части.

После завершения парада Путин пообщался с ветеранами, а затем вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу направился в Александровский сад, где возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.