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Глава Бурятии ответил на вопрос об иностранном гражданстве

Источник:
Sibnet.ru
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Поправка в Конституцию РФ о запрете на иностранное гражданство для чиновников призвана обезопасить страну от агентов влияния, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Эта поправка касается высших должностей: президента, премьера, министров, руководителей регионов. Меня в том числе касается. У меня нет ни гражданства иностранного, ни счетов в зарубежных банках», — цитирует пресс-служба республиканского правительства Цыденова.

По его мнению, это важная поправка, потому что она защищает Россию от агентов влияния. От решений высокопоставленного чиновника зависит, как будет развиваться страна и как будут жить люди. Ответственный за это человек должен строить свое будущее в России, а не за границей.

«А не так, чтобы здесь что-то немного сделать, потом уйти. Мы видим, какое на Украине было голосование. Сейчас по всему миру вмешиваются во все выборы, кандидатов выдвигают, нам тоже могут кого-нибудь прислать», — резюмировал он.

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если у вас нет аргументов то это ваша проблема и ваша ложь ... я всего лишь констатирую факты против...