Гигантский ускоритель построят для производства «частиц Бога»

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) одобрила план создания гигантского 100-километрового ускорителя частиц под названием «Будущий кольцевой коллайдер»

Он станет самой большой подобной установкой в мире, существующий Большой адронный коллайдер имеет диаметр 27 километров. Будущий кольцевой коллайдер сможет работать с энергиями более 100 тераэлектронвольт.

Благодаря таким энергиям ученые смогут создавать гораздо больше бозонов Хиггса, которые получили неофициальное название «частицы Бога». Их существование впервые было подтверждено в 2012 году, они позволят разобраться в природе темной материи.

«Такая машина сможет создавать огромное количество бозонов Хиггса в чистой среде, что позволит добиться значительного прогресса в картировании разнообразных взаимодействий бозона Хиггса с другими частицами», — сообщается на сайте CERN.

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Проходку тоннеля планируется начать в 2038 году, стоимость проекта оценивается в 21 миллиард евро. Чтобы создать коллайдер, потребуется привлечь финансирование США, Китая и Японии, так как Европа не сможет инвестировать всю сумму самостоятельно.