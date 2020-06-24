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Озвучены пожизненные последствия COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Каждый третий пациент, излечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании установили, что у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких, передает The Daily Telegraph.

Каждый второй исцелившийся сталкивается с физическими, когнитивными и психологическими нарушениями. Около 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца.

Кроме этого, появились данные, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, которые впоследствии могут привести к болезни Альцгеймера.

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