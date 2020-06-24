База данных пользователей Telegram утекла в Сеть

База с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram попала в Сеть, файл весом 900 мегабайт содержит уникальные идентификаторы и телефонные номера.

Информация собирается через встроенную функцию импорта контактов при регистрации, это происходит через импорт контактов при регистрации пользователя. Пресс-служба соцсети уточнила, что более 84% данных были собраны до середины 2019 года.

Файл в целом содержит более 40 миллионов записей. Почти 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, 30% — из России, пишет портал «Код Дурова».

Ранее Роскомнадзор снял ограничения с Telegram по согласованию с Генпрокуратурой. Мессенджер пытались блокировать больше двух лет. Основатель Telegram Павел Дуров приветствовал решение.