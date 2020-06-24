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Названа опасность работающего Bluetooth на смартфоне

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Включенная на смартфоне сеть Bluetooth потенциально опасна, так как может привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников, сообщил представитель компании Avast Войтех Бочек.

Bluetooth при включении автоматически на короткое время переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети подключиться к другому устройству. Эта функция работает для удобства пользователя, но при этом повышает риск подключения к смартфону посторонних.

«Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном», — посоветовал специалист.

Однако перед принятием вложения или установлением соединения с другими смартфонами пользователи все равно должны будут подтвердить это действие. Такие всплывающие окна могут отвлекать или доставлять неудобства, поэтому рекомендуется полностью отключать эту функцию.

Для проведения кибератак злоумышленнику сначала нужно выяснить MAC-адрес адаптера Bluetooth. Если телефон можно обнаружить, сделать это гораздо проще. Потому лучше выключить Bluetooth на смартфоне или сделать его недоступным для других устройств.

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