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Путин подписал указ о повторных выплатах на детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

«Произвести <…> единовременную выплату гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка», — говорится в документе.

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 октября этого года.

Путин заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в телевизионном обращении к россиянам. Первая выплата по 10 тысяч рублей на ребенка была произведена в июне, предполагалось, что она станет единственной.

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