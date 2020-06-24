Россиян накроет опасное солнечное излучение

Очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения ожидается на территории России в ближайшие десять дней, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас Солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней», — цитирует эксперта РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что в условиях малооблачной погоды специалисты фиксируют «очень высокий» индекс солнечного ультрафиолетового излучения, который потенциально опасен для человека.

В частности, высокие уровни излучения зафиксированы в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, большинстве регионов Центрального федерального округа, а также на юге Сибири.

Ультрафиолетовый индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Если уровень высокий или очень высокий, необходимо пользоваться защитным кремом и носить одежду с длинными рукавами.

При экстремальном индексе в полуденные часы лучше оставаться дома. Чем выше индекс, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам, при этом время для нанесения такого вреда уменьшается.