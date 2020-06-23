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Путин заявил о бессрочном снижении налогов для IT-компаний

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Развитие IT-сферы в России необходимо поддержать нетривиальными подходами и решениями. Одна из мер поддержки — значительное снижение налогов, сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

«В период эпидемии эффективный, быстрый перевод значительной части деловой жизни, работы важнейших государственных, образовательных сервисов в режим онлайн показал, какими мощными технологическими, кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор», — отметил глава государства.

По его словам, за последние пять лет экспорт отечественного программного обеспечения увеличился вдвое. Для поддержки и развития такой системообразующей отрасли нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения.

Он заметил, что предприниматели предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы должны быть глобально конкурентоспособны.

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В качестве первого шага он предложил провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. 

Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. 

«Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%», — резюмировал он.


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