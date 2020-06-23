НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Выплаты соцработникам продлят до 15 сентября

Источник:
Sibnet.ru
195 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 15 сентября дополнительные выплаты соцработникам, соответствующее предложение прозвучало в телевизионном обращении к гражданам.

«Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу», — напомнил глава государства.

Путин напомнил, что такие работники трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают.

Ранее предполагалось, что федеральные стимулирующие выплаты для соцработников, ухаживающих за больными коронавирусной инфекцией, будут выплачиваться с 15 апреля по 15 июля.

Размер выплат устанавливается с учетом категории работника, его дополнительной нагрузки, а также возникновения очагов заражения. Очаги инфекции были зафиксированы в двух сотнях социальных учреждений России.

Еще по теме
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
Путин заявил о бессрочном снижении налогов для IT-компаний
Россияне с детьми получат повторные выплаты от государства
Путин поднимет налог на доходы богачей
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднимет налог на доходы богачей
•
Россияне с детьми получат повторные выплаты от государства
•
Россия возобновит приватизацию
•
Россиянам пересчитают размер страховой пенсии
Подробности
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
Закулисье парада: как это было 24 июня 1945 года
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Скончался зараженный коронавирусом верховный лама Тувы
Сибирь 23.06.2020 20:54
Ученые заявили о риске превращения Байкала в мутную лужу
Сибирь 23.06.2020 19:45
Сибирские вузы вошли в список лучших по версии Forbes
Сибирь 23.06.2020 18:41
Браконьеры закидали камнями дом директора заповедника
Сибирь 23.06.2020 18:01
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
23287
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6113
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
3883
Microsoft внезапно обновила Windows 7
3384
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднимет налог на доходы богачей
•
Россияне с детьми получат повторные выплаты от государства
•
Россия возобновит приватизацию
•
Россиянам пересчитают размер страховой пенсии
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
62
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
51
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
48
Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным
46
Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина
32