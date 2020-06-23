Выплаты соцработникам продлят до 15 сентября

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 15 сентября дополнительные выплаты соцработникам, соответствующее предложение прозвучало в телевизионном обращении к гражданам.

«Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу», — напомнил глава государства.

Путин напомнил, что такие работники трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают.

Ранее предполагалось, что федеральные стимулирующие выплаты для соцработников, ухаживающих за больными коронавирусной инфекцией, будут выплачиваться с 15 апреля по 15 июля.

Размер выплат устанавливается с учетом категории работника, его дополнительной нагрузки, а также возникновения очагов заражения. Очаги инфекции были зафиксированы в двух сотнях социальных учреждений России.