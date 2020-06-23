Россияне с детьми получат повторные выплаты от государства

Получившие в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребенка россияне получат аналогичную выплату в июле, заявил президент РФ Владимир Путин в телевизионном обращении к гражданам.

«Считаю необходимым еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей», — сказал Путин.

Подавать повторное заявление россиянам не нужно, выплата будет автоматической, подчеркнул глава государства. В июне общая сумма выделенных средств на социальную выплату составила 146 миллиардов рублей.

Ранее предполагалось, что июньская выплата станет единовременной. Родители детей от 3 до 16 лет получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.