Всероссийскую перепись населения перенесут из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мероприятие должно было пройти в октябре 2020 года, предлагается провести перепись в апреле 2021 года.

Соответствующее предложение в связи с распространением коронавируса озвучил Росстат, пишет РБК. Ведомство сталкивается с «рядом вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», пояснил глава ведомства Павел Малков.

«Перепись населения — большой и сложный проект, и он требует очень тщательной подготовки. Сейчас уже очевидно, что обеспечить эту подготовку на необходимом уровне в текущем году просто невозможно», — подчеркнул чиновник.

Перенос на апрель рассматривается как наилучший срок, однако окончательное решение еще предстоит принять правительству. В конце мая Госдума приостановила до 1 января 2022 года действие требования проводить перепись населения не реже чем раз в десять лет.