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Россиянам пересчитают размер страховой пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Средний размер пенсии в 2021 году вырастет до 17 432 рублей, свидетельствует проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

Согласно документу, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей), пишет РИА Новости.

Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%, следует из документа.

При этом повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах государство не планирует. Так, среднегодовой размер социальной пенсии в 2021 году составит 9 977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля.

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