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Странное существо в озере Лох-Несс попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: jeremySO / Attribution License

Британец Стив Чаллис сфотографировал во время своего отдыха на озере Лох-Несс в Шотландии странное существо.

Мужчина находился на берегу и обратил внимание на рябь в воде. Он сделал несколько снимков, после чего из воды на мгновение появилось само «чудовище». Затем оно скрылось и больше не появлялось.

Снимок создания оказался единственным, пишет Daily Record. После того как британец поделился странным снимком в интернете, пользователи предположили, что это было легендарное чудовище из Лох-Несса.

Фото: © кадр из видео Стива Чаллиса

Впрочем, сам фотограф этого мнения не разделяет и полагает, что снятое им существо было большой рыбой или тюленем. Некоторые пользователи предположили, что снимок отредактирован, однако Чаллис категорически опровергает такую возможность.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Есть многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших «монстра Несси», однако документально его существование подтвердить никому не удалось.

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