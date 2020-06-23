Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»

Передача «Поедем, поедим!» осталась без ведущего Джона Уоррена. О намерении уйти из проекта он рассказал на своей странице в Facebook.

«Были моменты, когда я думал, что буду снимать выпуски «Поедем, поедим!» вечно. Но почти 300 выпусков позади и все-таки, я принял решение уйти из проекта», — написал Уоррен.

Фото : © facebook.com/Джон Уоррен John Warren

Он отметил, что участвовал в проекте на протяжении восьми лет, а однообразие надоедает. Человеку нужны новые горизонты, творческий рост. «Я намного больше, чем эта передача, я думаю, вы понимаете, о чем я», — подчеркнул ведущий.

Он добавил, что остается на канале и появится в новом проекте ближе к осени. Проект «Поедем, поедим!» выходит на НТВ с 2012 года. За эти годы ведущий побывал в разных уголках мира и в регионах России, например на Алтае.