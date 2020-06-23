НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»

Источник:
Sibnet.ru
276 0
Фото: © facebook.com/Джон Уоррен John Warren

Передача «Поедем, поедим!» осталась без ведущего Джона Уоррена. О намерении уйти из проекта он рассказал на своей странице в Facebook.

«Были моменты, когда я думал, что буду снимать выпуски «Поедем, поедим!» вечно. Но почти 300 выпусков позади и все-таки, я принял решение уйти из проекта», — написал Уоррен.

Фото: © facebook.com/Джон Уоррен John Warren
 

Он отметил, что участвовал в проекте на протяжении восьми лет, а однообразие надоедает. Человеку нужны новые горизонты, творческий рост. «Я намного больше, чем эта передача, я думаю, вы понимаете, о чем я», — подчеркнул ведущий.

Он добавил, что остается на канале и появится в новом проекте ближе к осени. Проект «Поедем, поедим!» выходит на НТВ с 2012 года. За эти годы ведущий побывал в разных уголках мира и в регионах России, например на Алтае.

Еще по теме
Первый канал расскажет о маршалах Победы
Фильм «Брестская крепость» покажут на Первом канале
Столетие советского цирка отметят большим концертом на Первом канале
Лучшие пародии Галкина: от Ельцина до Малышевой
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил с 1 января повысить НДФЛ
•
Россияне с детьми получат повторные выплаты от государства
•
Россия возобновит приватизацию
•
Россиянам пересчитают размер страховой пенсии
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Скончался зараженный коронавирусом верховный лама Тувы
Сибирь 23.06.2020 20:54
Ученые заявили о риске превращения Байкала в мутную лужу
Сибирь 23.06.2020 19:45
Сибирские вузы вошли в список лучших по версии Forbes
Сибирь 23.06.2020 18:41
Браконьеры закидали камнями дом директора заповедника
Сибирь 23.06.2020 18:01
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
22348
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6080
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
3851
Microsoft внезапно обновила Windows 7
3230
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил с 1 января повысить НДФЛ
•
Россияне с детьми получат повторные выплаты от государства
•
Россия возобновит приватизацию
•
Россиянам пересчитают размер страховой пенсии
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kirkaaa

Такси, не слышал про такое? Говорят можно позвонить, за тобой приедет машина, и увезет куда нужно.Очень...

Иркут 69

Весьма слабая позиция защиты. Ну какой из Миши православный... ☺️

Иркут 69

Сумасшествие какое то... Осталось только для поднятия престижа врача - делать операции на скорость или...

Uynachalnica

А кокс он по какому праздику употребил?

Иркут 69

Тьфу... и это человек, позиционирующий себя коммунистом Позорище.