Представлен недорогой водонепроницаемый смартфон

Компания Oppo представила бюджетный смартфон Oppo Reno3 A, который получил корпус с эффективной защитой от воды по спецификации IP68.

Аппарат от китайского производителя можно погружать в воду на глубину более метра, при этом устройство обязано работать под водой до 30 минут. Цена новинки на старте продаж составляет около 370 долларов.

Смартфон получил 6,44-дюймовую AMOLED-панель, которая занимает около 90% площади лицевой панели. Экран защищает стекло Gorilla Glass 5. Масса Oppo Reno3 A составляет 175 граммов.

Камера на лицевой стороне помещена в каплевидный вырез, ее разрешение — 16 Мп. Основная камера имеет 48-мегапиксельный датчик изображения, ее дополняют датчики 8 Мп и 2 Мп. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10.

«Сердцем» устройства выступает процессор Snapdragon 665, аппарат также получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Есть отдельный слот для карты памяти microSD, стандартный аудиоразъем. Емкость аккумулятора составляет 4025 мАч.