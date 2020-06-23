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Браконьеры в Бурятии закидали камнями дом директора заповедника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/Михаил Овдин

Служебную квартиру директора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина закидали камнями, когда внутри была беременная жена и маленькие дети. Руководитель заповедника на своей странице в Facebook рассказал, кто и почему решился на противоправные действия.

В ночь с субботы на воскресенье неизвестные стали кидать булыжники в окна квартиры. По словам Овдина, это связано с проблемой охраны байкальского омуля.

«Слушая ежегодные отчеты о борьбе с браконьерством, можно представить себе, как косяки омуля ни кем не тревожимые, мечут икру в притоках Байкала и плещутся в его водах. На деле же лов не прекратился. Ежедневно сотни судов всех размеров, зимой автомобили выходят в море поймать вожделенную рыбу», — отметил он.

Он подчеркнул, что эта проблема — системная, и связана в первую очередь с безработицей и отсутствием альтернативного заработка в деревнях и селах на побережье Байкала и катастрофическим недофинансированием органов рыбохраны.

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Все научились выживать по своему, добавил он. Браконьеры ловят столько рыбы, сколько могут продать. Рыбохрана ловит браконьеров настолько, насколько ей позволяет желание и возможность.

Госинспекторы заповедника стали для всех, как «кость в горле» со своими принципами и рвением защитить окружающий мир и его обитателей на вверенной территории.

Сейчас косяки омуля подошли к побережью Баргузинского залива, что вызвало ажиотаж среди браконьеров. Но на защиту рыбы Овдин пригласил оперативную группу «Ангара» из города Северобайкальска. Ее сотрудники отличаются принципиальностью и жесткой позицией. Это вызвало ярость браконьеров.

 «Они не могли не знать, что моя жена на последнем месяце беременности, и дело даже не в том, что окна также разбили в комнате у малолетних детей, а в том, что дальнейшая безнаказанность может породить дальнейшие рецидивы. Верю, что виновных лиц найдем и накажем», — резюмировал Овдин.

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