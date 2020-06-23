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Зеленский отказался от парада Победы

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне даже в случае официального приглашения от российской стороны.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», — сказал Зеленский на соответствующий вопрос журналиста. В этом году российская сторона действительно не отправляла украинскому лидеру приглашения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что если кто-то из политиков на Украине хочет принять участие в параде на Красной площади, то они это сделают даже без получения официального приглашения от России.

Парад на Красной площади пройдет 24 июня, он был перенесен из-за коронавируса. В этот день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы на Красной площади, которым командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.

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