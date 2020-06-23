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Российский спецназ оснастят уникальными парашютами

Источник:
РИА Новости
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Фото: Staff Sgt. Megan Garcia

Российские спецподразделения получат парашютную систему «Штурм», позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров, сообщил советник гендиректора холдинга «Технодинамика» Сергей Хурсевич.

Сейчас активно идут заводские испытания парашютной системы «Штурм». «Мы сделаем все, чтобы сроки завершения всех испытаний до начала поставок в войска были максимально короткими. Дело в том, что в ходе испытаний может потребоваться какая-то доработка, которая может быть сделана за час, а может — за месяц, поэтому конкретнее не могу сказать»,— приводит РИА Новости слова Хурсевича.

«Мы сейчас продолжаем заводские испытания и, надеюсь, в обозримой перспективе выйдем на государственные. Прыгают наши специалисты, но система уже испытана в ходе учения с военного борта. Действующие военнослужащие пока не прыгали, так как система не принята на вооружение», — отметил советник гендиректора «Технодинамика».

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По его словам, аналогов этой системы в мире пока нет. Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста.

«Соответственно, десантники в полной боевой экипировке с оружием загружаются в вертолет, и если необходимо десантироваться с парашютом, то они пристегиваются к этим системам внутри борта, а если по тактике возможно десантирование посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату», — пояснил Хурсевич.

Он добавил, что использование этой системы увеличит гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения. Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле.



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