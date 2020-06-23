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Оценены шансы Украины на победу над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина не сможет победить Россию в случае потенциального конфликта, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Чиновник в эфире канала «112 Украина» пояснил, что такой вывод можно получить «математическим путем». По его словам, Киеву необходимо получить выгоду от консенсуса с восточным соседом.

«Никогда мы не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике. <…> Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя <…> прийти к консенсусу», — пояснил он.

Червоненко также высмеял стену на границе с Россией и рассказал, что лично видел сооружение. По его словам, заграждение пройдут «даже кабаны», а само строительство «стены» на границе стало циничным разворовыванием денег.

План мероприятий по реализации проекта «Стена» был утвержден в 2015 году украинским правительством Арсения Яценюка. Проект оценили в 150 миллионов долларов, он был рассчитан на четыре года. Однако впоследствии финансирование строительства существенно урезали.

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