Вышел тизер сериала «Основание» по романам Азимова

Корпорация Apple представила тизер сериала «Основание», базирующегося на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова, — трейлер опубликован на YouTube.

Шоу продюсирует Дэвид С. Гойер, сценарист фильмов «Темный рыцарь», «Бэтмен: Начало» и «Блэйд». Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лаура Бирн.

Серия романов «Основание» рассказывает о Галактической Империи, в которой люди живут на разных планетах. Выдающийся ученый Гэри Селдон создал науку «психоисторию» и предсказал скорое падение существующей власти и наступление Темного века. Он создает «Основание», цель которого — собирать специалистов, чтобы сохранить знания для человечества.

Премьера планируется на Apple TV+ в 2021 году.