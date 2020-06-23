Пропавшего в Забайкалье подростка нашли убитым

Полицейские, волонтеры и сотрудники Минобороны сутки искали пропавшего в Забайкалье 16-летнего подростка. В итоге они вышли на след двух молодых людей, сознавшихся в убийстве парня, сообщило региональное СУ СК России.

В воскресенье в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести 16-летнем жителе села Бада Хилокского района. Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Основанием к этому послужили обстоятельства, указывающие на вероятность совершения тяжкого преступления в отношении парня.

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Сыщики и полицейские начали розыск подростка. На помощь позвали сотрудников Минобороны и волонтеров. А уже в понедельник следователи задержали по подозрению в совершении преступления двух жителей села Бада. Одному из них еще не исполнилось 18-и лет.

В ходе допросов оба подозреваемых признались в убийстве подростка и указали место, где спрятали тело. Криминалисты осмотрели место происшествия, тело подростка отправлено на экспертизу. Следователи готовят документы для избрания в отношении обоих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.