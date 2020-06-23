Путин выступит с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15. 00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Речь пойдет «о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», приводит «Интерфакс» слова Пескова.

В связи с коронавирусом президент выступал с телеобращениями дважды в марте и дважды в апреле. Он вводил и продлевал режим нерабочих дней и предлагал меры поддержки населения, бизнеса и врачей в условиях эпидемии и самоизоляции. 11 мая он снова говорил о мерах помощи россиянам, а также объявил о завершении нерабочих дней в стране.

Ранее сообщалось, что Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Предварительное голосование начнется 25 июня.