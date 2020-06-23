Дорогу от Томска до Кузбасса оценили в 12 млрд рублей

Строительство новой автомобильной дороги между кемеровской Тайгой и Томском оценивается в 12 миллиардов рублей, сообщил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

Протяженность дороги — около 68 километров, по территории Кемеровской области пройдет только 20 километров. Общая стоимость строительства — 12 миллиардов, озвучил Ивлев на сессии парламента Кузбасса.

«Будем пытаться попасть в федеральную программу, либо искать инвестора на концессию. Вариантов много, рассматриваем. Задача — как можно скорее приступить к строительству», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, проект строительства готов и проходит государственную экспертизу. Принятие решения о строительстве зависит в большей степени от Томской области, так как на соседний регион придется большая часть затрат на софинансирование проекта.

Дорога между Томском и Тайгой имеет стратегическое значение для двух регионов. Сейчас томские предприятия для выхода на Транссибирскую магистраль сегодня вынуждены ехать до Новосибирска, что значительно увеличивает цену продукции. Планируется, что дорога станет платной для коммерческих организаций и будет построена на средства частного инвестора по концессионному соглашению при условии бюджетного софинансирования.