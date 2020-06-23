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Назначена дата выборов в горсовет Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Совет депутатов назначил дату очередных выборов в Горсовет Новосибирска на прошедшей во вторник сессии. Свой выбор горожанам предстоит сделать в единый день голосования 13 сентября, сообщила пресс-служба совета депутатов.

«После официального опубликования решения о назначении выборов у кандидатов появится возможность регистрироваться и начинать предвыборную кампанию. С учетом мер предосторожности будут проходить дворовые встречи с избирателями, активные граждане обязательно и примут участие в выборах», — сообщил председатель Совета депутатов города Дмитрий Асанцев.

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В действующем составе горсовета — 50 депутатов. Избирались они по смешанной системе — 40 депутатов по одномандатным округам и десять — по партийным спискам.

Также 13 сентября пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. В региональный парламент предстоит избрать 76 депутатов, из которых 38 — по одномандатным округам и 38 — по партийным спискам.

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