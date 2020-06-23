НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Источник:
РБК
226 1
Фото: Соуза, Пит

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Глава Белого дома напомнил о слежке за своей предвыборной кампанией со стороны подчиненных Обамы.

«Это государственная измена. Смотрите, я уже давно сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали <...> Как оказалось, я был прав», — приводит РБК слова Трампа, сказанные им в интервью американскому телевидению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп посчитал Финляндию частью России

Трамп неоднократно заявлял о слежке за своей предвыборной кампанией. В 2017 году сообщил о прослушке его телефонов. Он также призвал конгресс США проверить, не злоупотребила ли полномочиями администрация Барака Обамы, которая якобы следила за ним таким образом.

В 2018 году Трамп сообщил, что собирается поручить Министерству юстиции США проверить сведения об отправке в его штаб информатора ФБР. Он также добавил, что хочет узнать, поступали ли сотрудникам спецслужбы и министерства «просьбы или требования» о слежке от людей из администрации Обамы.

Помимо этого нынешний президент США не раз критиковал стиль руководства своего предшественника. Он обвинял Обаму в «тупой» политике в отношении России, из-за которой отношения между странами упали до беспрецедентно низкого уровня. По словам Трампа, российские военные также начали разработку гиперзвуковых ракет после того, как им стало известно, что подобные планы есть у администрации Обамы.

Кроме того, бывшего президента США «перехитрили» в 2014 году, когда Крым вошел в состав России по итогам референдума, несмотря на то, что он мог остановить его присоединение «с помощью чего угодно», считает Трамп. По его мнению, Обама был «худшим президентом в истории США». Тот, в свою очередь, говорил, что его преемник пытается «нажиться на недовольстве» американцев.



Еще по теме
Путин выступит с обращением к россиянам
Песков объяснил слова Путина о рыскающих глазами чиновниках
Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин выступит с обращением к россиянам
•
Оценены шансы Украины на победу над Россией
•
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
•
Российский спецназ оснастят уникальными парашютами
Подробности
•
Парады Победы в городах Сибири: что и где смотреть
•
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские вузы вошли в список лучших по версии Forbes
Сибирь 23.06.2020 18:41
Браконьеры закидали камнями дом директора заповедника
Сибирь 23.06.2020 18:01
Пропавшего в Забайкалье подростка нашли убитым
Сибирь 23.06.2020 16:51
Дорогу от Томска до Кузбасса оценили в 12 млрд рублей
Сибирь 23.06.2020 16:12
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
22190
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6042
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
5590
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
3796
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин выступит с обращением к россиянам
•
Оценены шансы Украины на победу над Россией
•
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
•
Российский спецназ оснастят уникальными парашютами
Подробности
•
Парады Победы в городах Сибири: что и где смотреть
•
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
62
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
51
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
48
Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным
46
Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина
32