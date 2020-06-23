Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Глава Белого дома напомнил о слежке за своей предвыборной кампанией со стороны подчиненных Обамы.

«Это государственная измена. Смотрите, я уже давно сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали <...> Как оказалось, я был прав», — приводит РБК слова Трампа, сказанные им в интервью американскому телевидению.

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Трамп неоднократно заявлял о слежке за своей предвыборной кампанией. В 2017 году сообщил о прослушке его телефонов. Он также призвал конгресс США проверить, не злоупотребила ли полномочиями администрация Барака Обамы, которая якобы следила за ним таким образом.

В 2018 году Трамп сообщил, что собирается поручить Министерству юстиции США проверить сведения об отправке в его штаб информатора ФБР. Он также добавил, что хочет узнать, поступали ли сотрудникам спецслужбы и министерства «просьбы или требования» о слежке от людей из администрации Обамы.

Помимо этого нынешний президент США не раз критиковал стиль руководства своего предшественника. Он обвинял Обаму в «тупой» политике в отношении России, из-за которой отношения между странами упали до беспрецедентно низкого уровня. По словам Трампа, российские военные также начали разработку гиперзвуковых ракет после того, как им стало известно, что подобные планы есть у администрации Обамы.

Кроме того, бывшего президента США «перехитрили» в 2014 году, когда Крым вошел в состав России по итогам референдума, несмотря на то, что он мог остановить его присоединение «с помощью чего угодно», считает Трамп. По его мнению, Обама был «худшим президентом в истории США». Тот, в свою очередь, говорил, что его преемник пытается «нажиться на недовольстве» американцев.