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Объявлены даты ЧМ по хоккею в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

Турнир изначально должен был пройти с 7 по 23 мая 2021 года. Причиной переноса стала пандемия коронавируса, из-за которой следующий сезон клубных соревнований в Европе и Северной Америке начнется с опозданием.

«Мы пытались быть гибкими в этом вопросе и уважать интересы национальных лиг, хотя играть в июне слишком поздно. Лигам нужно больше времени, также больше игроков НХЛ смогут приехать, если новый сезон начнется в сентябре-октябре», — цитирует ТАСС президента организации Рене Фазеля.

В будущем IIHF вернется к практике старта турнира в начале мая.

Сборная России на групповом этапе ЧМ-2021 встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи группы А состоятся в Минске.

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kirkaaa

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