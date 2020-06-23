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МФЦ в Новосибирске заработают в обычном режиме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МФЦ Новосибирск

Многофункциональные центры (МФЦ) в Новосибирской области начнут работать в обычном режиме с четверга. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«С 25 июня МФЦ Новосибирской области начнут работать в обычном режиме. Ранее они работали исключительно по предварительной записи — действовавшее ограничение отменено в соответствии с постановлением Губернатора №105 от 23 июня», — говорится в сообщении пресс-службы.

С четверга записаться в МФЦ на получение государственных и муниципальных услуг можно непосредственно в филиалах, а также через Единую справочную службу «052», на сайте mfc-nso.ru и через мобильное приложение.

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«При посещении МФЦ необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также пользоваться антисептиками, имеющимися в филиалах», — отметил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

С понедельника в области разрешили работу всем магазинам непродовольственных товаров вне зависимости от их площади. Но откроются торговые очки, имеющие отдельный вход. Торговые центры, а также разрешили открыться с понедельника в Новосибирской области. Музеи и новосибирский зоопарк откроются со среды.

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