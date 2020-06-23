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Расстрел медведей в Бурятии попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы выложили в Сеть видео, где неизвестные расстреливают медведей, пришедших на запах неубранных пищевых отходов со свалки. Материалы по данному инциденту направлены в полицию, сообщил Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Барсуков.

«По нашим данным артель "Сининда-1" не убирает отходы столовой, этим привлекает диких животных. Нам сообщают, что убили девять медведей и медвежат», — сообщили возмущенные подписчики в паблике «Buryatia_onlain» в Instagram.

Они потребовали привлечь к ответственности директора артели и дать правовую оценку действиям сотрудников. В природоохранной прокуратуре объяснили, что охотник, проживающий в Северо-Байкальском районе, произвел отстрел пяти медведей.

«В целях полного и всестороннего выяснения обстоятельств стрельбы по медведям, запечатленной на распространенном в СМИ видеоролике, соответствующая информация направлена в органы полиции для проведения процессуальной проверки», — цитирует «АТВ» Барсукова.

Артель старателей «Сининда-1» работает в Северо-Байкальском районе. Добыча ведется на россыпном и золоторудном месторождениях возле реки Нерунда.

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