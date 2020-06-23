Хабиб описал состояние отца после коронавируса

Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса, но он дал осложнения, рассказал спортсмен.

«Положение отца до сих пор тяжелое, он до сих пор находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия: почки, сердце», — сказал Нурмагомедов в эфире «Первого канала».

Спортсмен отметил, что навещает отца каждый день, но полноценного общения нет, так как он находится под аппаратами. «Держу его за руку, он жестами дает понять, что меня узнает», — поделился Хабиб.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц в Дагестане в конце апреля, затем его перевели в Москву. Через некоторое время Хабиб подтвердил, что у отца диагностирован COVID-19.