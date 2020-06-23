НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Экс-губернатор Приангарья попросился у Путина на выборы

Источник:
Sibnet.ru
452 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экс-губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой дать согласие на участие в губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре.

Левченко ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря 2019 года. Временно исполняющим обязанности руководителя области назначен бывший замглавы МЧС Игорь Кобзев. Левченко, обращаясь к президенту, отметил улучшение показателей социально-экономического развития области за период его руководства, пишет РБК, ссылаясь на текст документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа что голосуем: ключевые поправки в Конституцию

После его ухода с губернаторского поста произошел рост госдолга Иркутской области в два раза и сейчас, пишет Левченко, «в региональном бюджете 2020 года "дырка" в 20 миллиардов рублей из-за резкого падения собственных доходов области».

«Жители Иркутской области хотят иметь право избрать профессионального и эффективного руководителя региона. Прошу вас дать согласие на мое участие в выборах губернатора Иркутской области в 2020 году», — завершается письмо.

Некоторые эксперты считают, что у Левченко нет шансов попасть на выборы в 2020 году. Так, политолог Александр Пожалов отметил, что в Иркутской области назначены досрочные губернаторские выборы. 

Левченко, как губернатор, досрочно покинувший свой пост, автоматически теряет право баллотироваться в ходе нынешней кампании, независимо от согласия президента.

Еще по теме
Генпрокуратура перечислила самые коррумпированные регионы
Минобороны объяснило сдачу «недостроенного» COVID-госпиталя в Бурятии
Глава Кузбасса назвал свою работу благородной
Мэр Якутска заcтупилась за шамана Габышева
смотреть все
Политика #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
•
Загорелась станция «Мирный» в Антарктиде
•
Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным
•
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Подробности
•
Парады Победы в городах Сибири: что и где смотреть
•
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцам предложили бесплатные тесты на антитела к COVID-19
Сибирь 23.06.2020 14:50
МФЦ в Новосибирске заработают в обычном режиме
Сибирь 23.06.2020 14:09
Расстрел медведей в Бурятии попал на видео
Сибирь 23.06.2020 13:14
Столица Тувы остановила общественный транспорт из-за коронавируса
Сибирь 23.06.2020 12:56
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
22016
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6000
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
5556
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
3728
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
•
Загорелась станция «Мирный» в Антарктиде
•
Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным
•
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kirkaaa

Такси, не слышал про такое? Говорят можно позвонить, за тобой приедет машина, и увезет куда нужно.Очень...

HAAN27

"Чистокровные Россияне что-то не поделили!!!" ©

Uynachalnica

А кокс он по какому праздику употребил?

Иркут 69

Сумасшествие какое то... Осталось только для поднятия престижа врача - делать операции на скорость или...

Иркут 69

Весьма слабая позиция защиты. Ну какой из Миши православный... ☺️