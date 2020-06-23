Экс-губернатор Приангарья попросился у Путина на выборы

Экс-губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой дать согласие на участие в губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре.

Левченко ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря 2019 года. Временно исполняющим обязанности руководителя области назначен бывший замглавы МЧС Игорь Кобзев. Левченко, обращаясь к президенту, отметил улучшение показателей социально-экономического развития области за период его руководства, пишет РБК, ссылаясь на текст документа.

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После его ухода с губернаторского поста произошел рост госдолга Иркутской области в два раза и сейчас, пишет Левченко, «в региональном бюджете 2020 года "дырка" в 20 миллиардов рублей из-за резкого падения собственных доходов области».

«Жители Иркутской области хотят иметь право избрать профессионального и эффективного руководителя региона. Прошу вас дать согласие на мое участие в выборах губернатора Иркутской области в 2020 году», — завершается письмо.

Некоторые эксперты считают, что у Левченко нет шансов попасть на выборы в 2020 году. Так, политолог Александр Пожалов отметил, что в Иркутской области назначены досрочные губернаторские выборы.

Левченко, как губернатор, досрочно покинувший свой пост, автоматически теряет право баллотироваться в ходе нынешней кампании, независимо от согласия президента.