Уличные кафе и турбазы откроют в Приангарье

Ограничения на работу летних веранд кафе и ресторанов, а также на работу турбаз в Иркутской области планируют снять в ближайшее время, сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев в ходе оперативного штаба в понедельник.

«Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля. При этом требования эпидемиологической безопасности в местах размещения должны соблюдаться неукоснительно. В гостиницах рекомендуем преимущественно семейное размещение», — цитирует «Интерфакс» Кобзева.

Питание в гостиницах будет организовано в номерах. В пресс-службе правительства уточнили, что турбазы пока откроются только для жителей Иркутской области.

При открытии летних веранд важное требование — соблюдение социальной дистанции. Санитарная обработка учреждений общепита с соблюдением требований обязательна. Глава региона подчеркнул, что большая ответственность в организации безопасного летнего отдыха граждан ложится на владельцев бизнеса.