Соревнования по скоростному выкапыванию могил устроят в Омске

Соревнования по выкапыванию могил на скорость пройдут в Омске в конце августа. Цель соревнований — поднять престиж профессии могильщика, сообщила компания «Некрополь» на своей странице в Instagram.

Профессиональное соревнование «Могильный беспредел» изначально планировалось провести во Владивостоке. Но из-за ситуации с распространением коронавируса было решено перенести состязание в Омск. Оно пройдет в конце августа, сообщили на странице компании.

Идея проведения столь необычного конкурса преследует цели — поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг. Участником может стать любой желающий.



В соревновании по скоростному копанию примут участие команды по два человека. Оценивать результаты будет жюри. Выкопанная яма должна соответствовать заданным параметрам: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину.

«Кроме того, будет оцениваться аккуратность проделанной работы. Самое интересное, что измерительным прибором для жюри будет служить настоящий гроб, который по условиям должен войти с могилу с первого раза», — написали представители компании.