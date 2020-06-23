Соревнования по скоростному выкапыванию могил устроят в Омске

Соревнования по выкапыванию могил на скорость пройдут в Омске в конце августа. Цель соревнований — поднять престиж профессии могильщика, сообщила компания «Некрополь» на своей странице в Instagram.
Профессиональное соревнование «Могильный беспредел» изначально планировалось провести во Владивостоке. Но из-за ситуации с распространением коронавируса было решено перенести состязание в Омск. Оно пройдет в конце августа, сообщили на странице компании.
Идея проведения
столь необычного конкурса преследует цели — поднять престиж профессии, повысить
уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого
поколения к профессии работника ритуальных услуг.
Участником может стать любой желающий.
В соревновании по скоростному копанию примут участие команды по два человека. Оценивать результаты будет жюри. Выкопанная яма должна соответствовать заданным параметрам: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину.
«Кроме того, будет оцениваться аккуратность проделанной работы. Самое интересное, что измерительным прибором для жюри будет служить настоящий гроб, который по условиям должен войти с могилу с первого раза», — написали представители компании.