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Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, ярко иллюстрирует смерть мозга НАТО, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.

В июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль.

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО". Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», — цитирует ТАСС Макрона.

По его мнению, линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО. Макрон назвал эту ситуацию «недопустимой».

В прошлом году президент Франции заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри военно-политического блока. Подобную ситуацию Макрон охарактеризовал как «смерть мозга» НАТО.

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gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

kirkaaa

Такси, не слышал про такое? Говорят можно позвонить, за тобой приедет машина, и увезет куда нужно.Очень...

Иркут 69

Кто тебе сказал что это голосование?

nifnif

это реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....