Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, ярко иллюстрирует смерть мозга НАТО, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.

В июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль.

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО". Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», — цитирует ТАСС Макрона.

По его мнению, линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО. Макрон назвал эту ситуацию «недопустимой».

В прошлом году президент Франции заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри военно-политического блока. Подобную ситуацию Макрон охарактеризовал как «смерть мозга» НАТО.