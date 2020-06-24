Детектив «Посторонняя» с Трубинером и Урсуляк выйдет на «России»

Премьера фильма «Посторонняя» с Павлом Трубинером и Александрой Урсуляк в главных ролях состоится на канале «Россия 1» 25 июня, сообщила пресс-служба канала.

Россия, 2020 год, режиссер Сергей Артимович

Премьера: 25 июня в 21.20 на канале «Россия»

В центре сюжета молодая женщина Катя (Урсуляк), она работает редактором в издательстве и считает, что главное в жизни быть женой и матерью. За несколько лет брака она так и не смогла родить мужу Дмитрию (Сергей Рудзевич) ребенка.

Внезапно супруг уходит к молодой беременной любовнице, а отца Кати Николая (Михаил Васьков), страдающего от алкоголизма, обвиняют в убийстве.

Все улики указывают на него, но мужчина ничего не помнит. Катя понимает, что дело сфабриковано, но добиться правосудия оказывается непросто. Героиня начинает собственное расследование, которое приводит ее в дом бизнесмена Владимира (Павел Трубинер), куда Катя устраивается няней.

Александра Урсуляк:

«Моя героиня из тех людей, которые своим появлением могут кардинально изменить жизнь другого человека и придать ей новый смысл. Катя проникает в дом Владимира обманным путем, с предубеждением, но ее чуткость позволяет не только разобраться в запутанной криминальной истории, но и разглядеть во Владимире совсем иную глубину, о которой он и сам не подозревал».