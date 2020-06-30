Фильм дня: «Подмена»

Сценарий фильма «Подмена» так впечатлил режиссера Клинта Иствуда, что тот согласился работать над проектом в тот же вечер.

США, 2008 год, режиссер Клинт Иствуд, 16+

В главной роли: Анджелина Джоли

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее ребенок. Вместо помощи женщину отправляют в клинику для сумасшедших.

Фильм основан на реальных событиях. В 1928 году в Калифорнии похищали и убивали мальчиков. Это страница истории известна как «Вайнвилльские убийства в курятнике». Сценарий фильма был написан Дж. Майклом Стражински, который потратил год, изучая дело по документам городского архива.

В «Подмене» раскрываются такие темы, как бесправие женщин, коррупция в политической системе и влияние насильственных преступлений в отношении общества.

За лучшую женскую роль в фильме Анджелина Джоли была номинирована на «Оскар», также картина была представлена как лучшая работа художника-постановщика (Джеймс Мураками, Гэри Феттис), лучшая операторская работа (Том Стерн), но наград фильм не взял. При этом картина заработала хороший рейтинг IMDb: 7.70.