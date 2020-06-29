Фильм дня: «Гонка»

Фильм «Гонка» с документальной точностью рассказывает историю соперничества известных в 70-е годы пилотов «Формулы 1» Ники Лауды и Джеймса Ханта.

Ники Лауда:



«Когда я увидел фильм в первый раз, я был впечатлен. Никаких голливудских изменений не было или же в изменённом было лишь немного Голливуда. Всё было очень точно. И это было для меня очень приятной неожиданностью»

Великобритания/Германия/США, 2013 год, режиссер Рон Ховард, 16+

В главных ролях: Крис Хемсворт (Хант) и Даниэль Брюль (Лауда)

Сюжет фильма описывает судьбу пилотов «Формулы 1» — обаятельного плейбоя-англичанина Джеймса Ханта и дисциплинированного перфекциониста-австрийца Ники Лауды. Два непримиримых соперника в истории гонок доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе.

Создатели фильма пытались приблизить его к документальному за счет точности техники, трасс и персонажей. Но некоторые моменты в «Гонке» преувеличены, например, соперничество Ханта и Лауды, а некоторые преуменьшены (шок жены Лауды от его физического уродства после аварии).

«Гонка» получилась» максимально достоверной за счет общей картинки. На время съёмок к услугам создателей была представлена как оригинальная техника команд Формулы-1, так и её рабочие копии. Кроме того, во время съёмок создатели фильма консультировались с действующими пилотами и руководителями команд.