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Фильм дня: «Подозрительные лица»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Подозрительные лица» стал одним из стилеобразующих фильмов-детективов 1990-х годов, закрепившись в статусе культовых картин Голливуда.

США/Германия, 1995 год, режиссер Брайан Сингер, 16+
В главных ролях: Стивен Болдуин, Кэвин Спейси, Гэбриэл Бирн
Слоган: «Пятеро преступников. Опознание. Никаких совпадений»

Сюжет сериала столь запутан и раздроблен на отдельные фрагменты, что описать его практически невозможно. В фильме идет речь о группе преступников, которые объединяются ради общего дела. Но в игру вступает могущественный и пугающий герой преступного мира. Когда агенты ФБР пытаются разобраться в произошедшем, узнать истину становится невозможным.

Фильм «Подозрительные лица» сыграл в отличную игру со зрителями, спрятав по ходу повествования достаточное количество ключей к личности Кайзера, чтобы мотивировать повторные просмотры. Рекламная кампания велась под слоганом: «Ты знаешь, кто такой Кайзер Созе?».

Картину отметили главной кинопремией. Фильм был представлен в двух номинациях «Оскара», в обеих он победил. Статуэтку получил Кристофер МакКуорри за лучший сценарий и Кевин Спейси за лучшую мужскую роль второго плана. Фраза, которую сказал Спейси во время получения «Оскара» стала впоследствии одной из самых цитируемых.

Кевин Спейси:
«Кем бы ни был Кайзер Созе, я могу заверить вас, что сегодня вечером он будет мертвецки пьян».

Фильм в стиле неонуар стал одним из стилеобразующих картин 1990-х годов. А в 2008 году его включили в десятку наиболее значимых детективов в истории Голливуда.

Новаторские приемы «Подозрительных лиц» использовали в дальнейшем в других  фильмах. Например, довольно популярным стал ход, когда герой рассказывает историю, придумывая ее на ходу на основе увиденного вокруг. 

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