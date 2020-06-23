Кокорин приобрел маску из крокодиловой кожи

Футболист Александр Кокорин показал фото в защитной маске из крокодиловой кожи — снимки опубликованы в Instagram. Цена изделия составляет 30 тысячи рублей.
Кокорин подписал снимки просто — K.9 — и отметил компанию-производителя. Стоимость маски из кожи крокодила у них — от 26,5 тысячи до 29,5 тысячи рублей.
У футболиста спросили, как же дышать в такой маске, на это он ответил, что в ней есть дырочки.
Спортсмен приобрел две маски — черную и синюю, по данным портала Metaratings.ru. Такой же аксессуар есть у бойца UFC Александра Волкова, рэперов Басты и Тимати.
gena415сотни тысяч живут не скромно а очень бедно
jeryakobупрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?
kirkaaaТакси, не слышал про такое? Говорят можно позвонить, за тобой приедет машина, и увезет куда нужно.Очень...
Иркут 69Кто тебе сказал что это голосование?
nifnifэто реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....