Кокорин приобрел маску из крокодиловой кожи

Футболист Александр Кокорин показал фото в защитной маске из крокодиловой кожи — снимки опубликованы в Instagram. Цена изделия составляет 30 тысячи рублей.

Кокорин подписал снимки просто — K.9 — и отметил компанию-производителя. Стоимость маски из кожи крокодила у них — от 26,5 тысячи до 29,5 тысячи рублей.

Фото: © скриншот instagram.com/kokorin9

У футболиста спросили, как же дышать в такой маске, на это он ответил, что в ней есть дырочки.

Спортсмен приобрел две маски — черную и синюю, по данным портала Metaratings.ru. Такой же аксессуар есть у бойца UFC Александра Волкова, рэперов Басты и Тимати.