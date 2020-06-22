Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили, что разводятся — посты об этом они опубликовали в Instagram. Оба отметили, что скандальный фильм «Текст» ни при чем.

«Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся», — написал Харламов, указав, что они с Асмус были женаты восемь лет.

«К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov», — объявила Асмус.

Супруги добавили, что в этой ситуации не виноваты ни пандемия, ни самоизоляция, ни фильм «Текст», ни кто-то третий. «И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом», — отметила Асмус.

По словам пары, решение было «обдуманным и сформулированным год назад». Харламов и Асмус попросили прессу их не беспокоить.

Шоумен и актриса поженились в 2013 году, они воспитывают дочь Анастасию.

Смелую эротическую сцену между Асмус и Иваном Янковским в фильме «Текст» активно обсуждали в Сети. Некоторые осудили актрису, увидев в сцене измену мужу. Харламов неоднократно выступал в поддержку супруги.