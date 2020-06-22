Порноверсию «Дома-2» организовали в российском городе

Порноверсию «Дома-2» организовали в Екатеринбурге: парни и девушки жили в квартирах и занимались сексом на камеру, все происходящее транслировалось на крупнейший сайт для вуайеристов. Полиция начала проверку.

О девяти подобных студиях в Екатеринбурге написал портал 66.ru. От участников требовали как можно чаще заниматься сексом — производить контент для крупного веб-портала. В России этот ресурс доступен только при помощи виртуальной персональной сети (VPN).

«Нужно было всегда ходить обнаженной по дому. Я делала соло-контент. Но самое омерзительное для меня было спать с девушками», — цитирует 66.ru одну из участниц.

Участники рассказали, что на начальном этапе за съемки не платят — новички довольствуются правом бесплатного проживания в квартире. Затем доходы могут вырасти до 2,5 тысячи долларов в месяц.

Порноверсия «Дома-2» в Екатеринбурге организована компанией Hebert Metals LP, зарегистрированной в Эдинбурге (Великобритания). В пресс-группе городского УМВД заявили, что изложенная информация зарегистрирована и будет проверена.