Задержан подозреваемый в поджоге часовни под Белухой

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге православной часовни Архангела Михаила под Белухой в Республике Алтай, она считалась самой высокогорной в России, сообщает МВД России.

Часовня сгорела ночью 14 июня. Она находится у подножия высочайшей горной вершины Сибири – Белухи, на берегу озера Аккем. В полицию о пожаре сообщила администратор турбазы «Высотник», она рассказала, что сооружение загорелось примерно в 4.00 часа утра.

Полицейские установили, что к поджогу может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Местные жители видели его недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в одном из урочищ Усть-Коксинского района.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Ее строили сами спасатели на свои средства, а также пожертвования добровольных спонсоров, в том числе родственников погибших на Белухе. После того, как Горноалтайская епархия опубликовала фото горящей часовни, оно стало распространяться в соцсетях. Многие усмотрели на снимке крест, якобы появившийся над горой.