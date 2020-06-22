Подполковника полиции задержали по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождении, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным контрразведки, его привлекло «к конфиденциальному сотрудничеству» одно из подразделений Службы безопасности Украины, полицейский «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну». По статье о госизмене может грозить до 20 лет заключения.

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Ситуацию прокомментировали в управлении МВД по региону. Там отметили, что речь идет о начальнике ОМВД по Золотухинскому району Курской области.

«По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности», — добавили в управлении.