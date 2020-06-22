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Гособвинение запросило для Серебренникова шесть лет колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Col. Hans Landa / CC BY-SA 3.0

Гособвинитель запросил для фигурантов дела «Седьмой студии» реальные сроки лишения свободы. Для режиссера Кирилла Серебренникова — шесть лет лишения свободы.

Прокурор Михаил Резниченко запросил режиссеру Кириллу Серебренникову реальный срок — шесть лет колонии, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Об этом он заявил в прениях сторон по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы, пишет РБК.

Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому гособвинитель запросил пять лет, экс-гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — по четыре года плюс штрафы в размере 200 тысяч рублей.

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Кроме того, обвинение просит лишить подсудимых права занимать административные должности на три года после того, как они отбудут наказание. Имущество обвиняемых, в том числе берлинскую квартиру и автомобиль Toyota Серебренникова, надо сохранить под арестом до тех пор, пока они не погасят ущерб.

По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» во главе с ее художественным руководителем Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 129 миллионов рублей из госсубсидии, выделенной Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа».

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