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Песков объяснил слова Путина о рыскающих глазами чиновниках

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин доволен выстроенной системой государственного устройства страны, а слова про «рысканье глазами в поисках преемников» относится не к конкретным людям, а к настроениям российских чиновников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ранее заявил о важности принятия поправки в конституцию, касающейся его возможности баллотироваться на новый срок. Он сказал, что пока не принял окончательного решения. При этом он призвал всех чиновников не искать ему преемника, а заниматься своей непосредственной работой. Без принятия этой поправки года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти «начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников», отметил российский лидер.

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«Президент доволен выстроенной системой [власти], система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость», приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в качестве комментария на слова Путина.

Пресс-секретарь объяснил, что «президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира». «Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации и не замечать этого было бы неверно», — подчеркнул представитель Кремля.

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